Планирование терактов в Одессе российскими спецагентами: СБУ опубликовала их разговор (видео 18+)

Планирование терактов в Одессе российскими спецагентами: СБУ опубликовала их разговор (видео 18+)

Российский агент на записях также интересовался навыками исполнителя в стрельбе из гранатомета.

Спецслужбы задержали с поличным агента российской разведки, который планировал серию терактов на территории Одессы.

СБУ опубликовала записи разговоров по планированию терактов.

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На записи можно услышать, как диверсанты обсуждают планы, среди которых, в частности, поджег офисных помещений волонтерских организаций, которые помогают военным в зоне ООС, серия терактов в Одесской области, в частности, на территории воинской части.

Также в записях говорится об осквернении памятника Героев Небесной Сотни. Согласно диалогу, мужчины планировали оставить взрывчатку в бизнес-центре на Овидиопольской дороге, 8.

Например, исполнитель интересуется, сколько будет стоить поджог военного или волонтерского объекта.

"Ну, дают где-то вот за эту х...ню, если сгорит склад – то от восьмисот до штуки. Вот так", – отвечает его собеседник.

Российский агент на записях также интересовался навыками исполнителя в стрельбе из гранатомета.

Напомним, 10 января СБУ заявила, что задержала агента, который приезжал в Украину по заданию российских спецслужб и планировал теракты в Одессе. По данным пресс-службы СБУ, его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики. Главной задачей спецагента якобы было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области с помощью диверсий и террористических актов.

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