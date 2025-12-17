Планирует ли Путин продолжать войну в Украине в 2026 году: в ЦПД объяснили

Владимир Путин / © Associated Press

Российское руководство рассчитывает на ведение боевых действий в Украине и в 2026 году.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

«Россияне пока вообще не демонстрируют никакого желания завершать войну. Их пропаганда продвигает нарратив войны к „капитуляции Украины“, ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте. Не исключено, что цель РФ — максимально затягивать время», — сообщил Андрей Коваленко.

По его словам, российский диктатор фактически озвучил, что намерен продолжать войну в 2026 году.

«Верю, что однажды на Западе окончательно примут решение о демонтаже режима Путина путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира», — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, президент России Владимир Путин пригрозил, что Москва добьется достижения своих целей военным путем, если Украина и ее зарубежные покровители откажутся от разговора.

Ранее сообщалось, накануне спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил о желании РФ «остановить войну», но исключительно из-за достижения захватнических целей и обеспечения собственных интересов.