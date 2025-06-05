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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Планирует ли Рада снижать мобилизационный возраст: Стефанчук дал ответ

Руслан Стефанчук подчеркнул, что для желающих добровольно служить с 18 лет созданы отдельные условия и специальный контракт.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Парламент пока не рассматривает инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает «Эспрессо».

«Верховная Рада уже высказалась по этому вопросу один раз — мы снизили мобилизационный возраст до 25 лет. Других инициатив пока не планируется», — отметил Стефанчук.

В то же время, председатель Верховной Рады подчеркнул, что для желающих добровольно служить с 18 лет созданы отдельные условия и специальный контракт.

Также Стефанчук напомнил, что парламент накануне принял важный законопроект, позволяющий студентам получать учебные отпуска. По его словам, это позволяет совмещать службу с обучением.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.

Отметим, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025 года.

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