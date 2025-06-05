Планирует ли Рада снижать мобилизационный возраст: Стефанчук дал ответ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

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Парламент пока не рассматривает инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает «Эспрессо».

«Верховная Рада уже высказалась по этому вопросу один раз — мы снизили мобилизационный возраст до 25 лет. Других инициатив пока не планируется», — отметил Стефанчук.

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В то же время, председатель Верховной Рады подчеркнул, что для желающих добровольно служить с 18 лет созданы отдельные условия и специальный контракт.

Также Стефанчук напомнил, что парламент накануне принял важный законопроект, позволяющий студентам получать учебные отпуска. По его словам, это позволяет совмещать службу с обучением.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.

Отметим, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025 года.

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