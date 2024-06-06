Планирует ли Рада уменьшать мобилизационный возраст до 18 лет: Стефанчук ответил

По состоянию на сегодняшний день никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в Верховную Раду не поступало.

В парламенте не зарегистрированы законодательные инициативы, направленные на снижение возраста, с которого будет осуществляться мобилизация.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос по поводу разговоров партнеров относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет, передает УНИАН.

"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", — подчеркнул он.

Стефанчук подчеркнул, что очень хорошо осознает, что война "это страшная математика". "Это математика времени, оружия, финансов и, к сожалению, это страшная математика человеческого ресурса", – добавил он.

Глава Верховной Рады напомнил, что парламент принял законодательные акты, чтобы сделать справедливой мобилизацию и людей перестали "хватать на улице".

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Это произошло спустя почти год после его принятия Верховной Радой.