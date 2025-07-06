Планируется ли мобилизация женщин в Украине - ответили в СНБО

Женщины в ВСУ / © Минобороны Украины

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Народный депутат Алексей Гончаренко заверил, что мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook, призвав граждан не реагировать на дезинформацию.

«Женщин не мобилизуют. Пожалуйста, не слушайте Арестовича. Мы все закончили за 2-3 недели. Парламент никогда не допустит мобилизации женщин. Сделай вдох», — написал нардеп.

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Распространение фейков по мобилизации женщин прокомментировал и Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Мобилизация женщин не планировалась, и не планируется — все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и „говорящих голов“. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое».

Он также обратил внимание на действия отдельных публичных лиц, которые, по его словам, работают в пользу России:

«Арестович, напомню, под санкциями. Его YouTube-канал заблокировали. Работает информационно в интересах рашки. По Латыниной — это часть информационной машины кремля, которая работает на „либеральную“ публику. Российские спецслужбы всегда вот таких как она сунули к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию.», — сказал он.

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Напомним, в августе 2025 в Украине начнется прохождение женщинами базовой общевойсковой подготовки -она является добровольной.

Ранее мы писали о том, что Алексей Арестович заявлял в YouTube-канале, что осенью 2025 года в Украине может начаться мобилизация женщин.