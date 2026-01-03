Планируется ли замена Сырского: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский и Александр Сырский / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, вопрос кадровых изменений рассматривается в рамках всеобщей «перезагрузки» системы, но пока Главком остается в должности.

Соответствующее заявление президент сделал во время общения с журналистами.

Постепенная перезагрузка системы

Зеленский отметил, что процесс обновления вертикали власти продолжается и охватывает широкий круг ведомств — от Кабинета Министров до правоохранительных органов и сектора безопасности.

«Что касается перезагрузки: все процессы — Кабинет Министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны. А из Минобороны выходят и Вооруженные силы Украины. Мы говорим о шагах один за другим», — объяснил президент.

Судьба Александра Сырского

Несмотря на системные изменения в оборонном ведомстве, Владимир Зеленский четко дал понять, что радикальных шагов относительно кадровых изменений в руководстве ВСУ пока что не планируется.

«Мы не говорим, что сегодня мы готовы заменить Главком. Сегодня замена Главкома не предусматривается», — подчеркнул глава государства.

