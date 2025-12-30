Планируют ли блокировать карточки военным в СЗЧ и уклонистам: нардеп ответил

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Верховной Раде Украины продолжаются дискуссии о внедрении новых финансовых ограничений для лиц, избегающих мобилизации или самовольно покинувших воинские части (СЗЧ). В частности, рассматривается возможность блокирования банковских карт по аналогии с должниками за алименты или коммунальные услуги.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

По его словам, в настоящее время окончательный пакет законодательных изменений еще не сформирован. Однако политик отметил необходимость создания действенных механизмов влияния на правонарушителей.

Почему ограничения на вождение считаются недостаточными?

Вениславский напомнил, что в ходе подготовки закона о мобилизации идея блокирования счетов уже обсуждалась. Однако тогда депутаты остановились только на ограничении права вождения транспортных средств. По его словам, эта мера оказалась малоэффективной.

«На сегодняшний день осталось только то, что могут быть заблокированы водительские удостоверения, но оно не является тем эффективным средством, которое бы приводило к нежеланию ухилянцев или СВЧшников совершать такое правонарушение. Оно не настолько существенно», — пояснил депутат.

Нардеп считает несправедливой ситуацию, когда за долги по ЖКХ счета блокируют мгновенно, тогда как за невыполнение конституционной обязанности никаких финансовых ограничений не предусмотрено.

«Если, например, человек не заплатил за коммунальные услуги, то его счета могут быть заблокированы. А если она не выполнила свою конституционную обязанность или совершила СЗЧ, то она свободно пользуется своими банковскими картами. Поэтому над этим мы сейчас работаем», — отметил Вениславский.

Политические препятствия и сроки внедрения

Несмотря на активные обсуждения, нардеп признал, что процесс тормозится из-за политических факторов. Многие депутаты опасаются потери электоральной поддержки перед предстоящими выборами.

«Политическая составляющая в данном случае очень существенна. Говорить о том, что это будет очень быстро сделано, оснований пока нет. Готовых законопроектов, которые были бы уже на рассмотрении комитета, на данный момент нет», — подытожил депутат.

Напомним, ранее Венсиловский рассказал, почему военные уходят в СЗЧ.

ранее Александр Сырский заявлял, что в военной жизни все по-другому, все жестко, поэтому основное внимание должно быть учтено процессу подготовки — созданию нормальных условий для проживания и проведения занятий.

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.