ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

Планируют ли украинцы в дальнейшем оставаться в Польше — результаты опроса

Только каждый седьмой украинец хочет остаться в Польше на постоянное проживание. Такие данные показал новый опрос.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинцы в Европе пускают корни

Украинцы в Европе пускают корни / © Associated Press

Большинство украинцев, которые живут в Польше, не планируют оставаться там навсегда. Желающих остаться в соседней стране надолго — всего 14%.

Такие результаты показало социологическое исследование, опубликованное польской редакцией Business Insider.

Согласно опросу, около 90% украинцев удовлетворены ситуацией на польском рынке труда. В то же время, общий уровень положительного отношения к Польше и ее гражданам среди украинцев демонстрирует тенденцию к снижению — сейчас он составляет 64%, тогда как раньше был на уровне 70%.

Особенно заметна разница в отношении женщин и мужчин: 69% украинок имеют положительное мнение о Польше, тогда как среди мужчин таких только 56%.

Эксперты связывают это с тем, что именно женщины ощутили больше поддержки со стороны поляков в первые месяцы полномасштабной войны.

Количество украинцев с нейтральной позицией по отношению к Польше также увеличилось — сейчас таких почти 33%, что на 6% больше, чем в прошлом.

Ранее сообщалось, что согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии (CES), только 43% беженцев- украинцев во всем мире планируют вернуться домой по сравнению с показателем в 74% двумя годами ранее.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie