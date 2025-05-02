Украинцы в Европе пускают корни / © Associated Press

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Большинство украинцев, которые живут в Польше, не планируют оставаться там навсегда. Желающих остаться в соседней стране надолго — всего 14%.

Такие результаты показало социологическое исследование, опубликованное польской редакцией Business Insider.

Согласно опросу, около 90% украинцев удовлетворены ситуацией на польском рынке труда. В то же время, общий уровень положительного отношения к Польше и ее гражданам среди украинцев демонстрирует тенденцию к снижению — сейчас он составляет 64%, тогда как раньше был на уровне 70%.

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Особенно заметна разница в отношении женщин и мужчин: 69% украинок имеют положительное мнение о Польше, тогда как среди мужчин таких только 56%.

Эксперты связывают это с тем, что именно женщины ощутили больше поддержки со стороны поляков в первые месяцы полномасштабной войны.

Количество украинцев с нейтральной позицией по отношению к Польше также увеличилось — сейчас таких почти 33%, что на 6% больше, чем в прошлом.

Ранее сообщалось, что согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии (CES), только 43% беженцев- украинцев во всем мире планируют вернуться домой по сравнению с показателем в 74% двумя годами ранее.