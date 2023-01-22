Планируют снести почти 1000 многоэтажек: оккупанты в Мапиуполе продолжают уничтожать дома мирных жителей

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Во время осады города оккупанты целенаправленно уничтожали частный сектор. Полностью разрушены около 11 тысяч домов. Более 35 тысяч – повреждены.

До сих пор большинство из них так и остаются полностью или частично разрушены.

Подобная судьба, по плану оккупантов, ждет еще почти 1000 многоэтажек.

«Демонтируя дома, россияне устраивают настоящие бетонные братские могилы. Ведь на некоторых до сих пор находятся тела убитых во время блокады мариупольцев. Циническая попытка скрыть свои преступления», – говорится в сообщении.

Таких снесенных с карты Мариуполя домов уже более 50. При этом людей ставят перед фактом сноса, не давая нормально переехать. Люди вынуждены самостоятельно решать этот вопрос, чтобы не остаться на улице.

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Ситуация в Мариуполе

Мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря 2022 года из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и увезли работников из России.

Недавно оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь.

В Мариуполе россияне снесли строения в Левобережном районе. Среди них – два садика, школа и детский реабилитационный центр. Теперь здесь будут строить жилье для военных.

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