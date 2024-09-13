Планируются ли сегодня отключения света: ответ Минэнерго

Пока ситуация в системе сбалансирована, контролируема, но остается достаточно сложной. Ограничений сегодня, 13 сентября, в Украине не ожидается и не планируется.

Об этом сообщил замминистра энергетики Украины Юрий Шейко в эфире телемарафона.

"На сегодняшнее утро ситуация в системе сбалансированная, контролируемая, но остается достаточно сложной. Ограничений на сегодняшний день у нас не ожидается и не планируется по состоянию на утро", — сообщил он.

В то же время Шейко отметил, что повреждение Россией энергетических объектов Украины, в частности 26 августа, осложнило работу всей энергосистемы.

"Худшая ситуация остается в приграничных областях — Донецкой, Херсонской, Харьковской, Сумской. Также сегодня были обстрелы Ивано-Франковской и Одесской областей. Но наши энергетики работают круглосуточно, чтобы возобновить питание", — отметил замглавы Минэнерго.

За сутки на утро 44 тысячам потребителей возобновлено электроснабжение. Он добавил, что начиная с 2022 года Россия нанесла более 1 тысячи ударов по объектам украинской энергосистемы.

Напомним, экс-председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет. Отключений следует ожидать в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с тем, что украинцы уже пережили этим летом.

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