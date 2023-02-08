Плановая мобилизация в Украине: в Нацгвардии рассказали, кто подает заявки в добровольческие бригады

Как мобилизация, так и комплектование штурмовых бригад выполняют одну задачу – направленную на безопасность страны, нашу победу.

Плановая мобилизация на Украине и добровольческие бригады " Гвардии наступления " прежде всего призваны, чтобы сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможности ротации бойцов ВСУ для выполнения задач.

Об этом сказал спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук во время национального телемарафона.

"Когда речь идет о плановой мобилизации во время полномасштабного вторжения в Украину, мы говорим, что должна увеличиваться в первую очередь и численность Вооруженных сил, НГУ, других военных формирований. Более того, мы видим, какая ситуация сейчас на линии фронта, какие задачи у нас должны быть. Мы не должны забывать, что должны создавать резервы, есть также военнослужащие, которые находятся на линии фронта уже месяцами, и должны быть заменены", – отметил Музычук.

По словам спикера Нацгвардии, оккупанты все еще пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также враг активизировался на Лиманском и Купянском направлениях. Только за прошедшие сутки 40 населенных пунктов попали в зону огневого воздействия.

Потери кафиров растут, что свидетельствует об активном использовании им живой силы. Противник опрокидывает резервы и подразделения по другим направлениям. ВСУ отражают попытки штурма и нападения, однако также нуждаются в усилении и ротации, чтобы обеспечить выполнение задач по линии фронта и на границе.

Относительно формирования штурмовых бригад МВД "Гвардии наступления" Музычук отметил достаточно высокую активность подачи заявок на вступление: со 2 февраля было подано уже более 9 тысяч анкет. Большая часть из них – на вступление в ряды добровольческих подразделений именно Нацгвардии.

"Добровольческие подразделения НГУ и другие военные формирования еще с 2014 года отважно проявили себя, имели победные бои, спецоперации, стали частью героической истории. 8 добровольческих штурмовых бригад МВД, которые будут создаваться, также будут соответствующим образом подготовлены, укомплектованы мотивированными бойцами. сдавать военнослужащие, имеющие боевой опыт. Все добровольцы должны пройти дальнейшие этапы: психологическое тестирование, медицинское освидетельствование, сдачу зачетов по физической подготовке", — отметил Музычук.

Он также добавил, что среди подаваемых кандидатов есть и женщины. Их средний возраст составляет 33 года, а самым молодым из них исполнилось 18 лет.

Есть также люди старше 60, которые тем не менее подают заявку, отмечая, что имеют опыт прохождения службы военных формированиях, правоохранительных органах, или выполняли задачи в АТО или ООС в предыдущие годы.

Напомним, что МВД приступило к формированию штурмовых бригад " Гвардия наступления ". Их частью могут стать только добровольцы.

МВД формирует 8 штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно освобождением территорий Украины.

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