Плановое отключение света в Ровно и области: появились графики

Если ситуация в электросетях Ровенщины стабилизируется, графики могут изменить.

Для жителей города Ровно и области обнародовали графики плановых отключений электроэнергии. Они будут действовать с 18 по 20 ноября.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Графики отключений света в г. Ровно можно посмотреть здесь.

Для жителей Ровенской области графики обесточивания обнародованы здесь.

"При условии восстановления поврежденного оборудования НЭК "Укрэнерго" и стабилизации ситуации в электросетях Ровенщины графики будут откорректированы. А продолжительность и количество отключений – сокращена", — отметил Коваль.

Обесточение в Украине

В результате российских ракетных ударов энергосистема Украины потерпела беспрецедентные разрушения, и именно для этого необходимы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии. Из-за этого во всех регионах на протяжении 17 ноября применяют графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения.

Как ранее объяснил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, существует три типа отключений: плановое, аварийное и экстренное. Впрочем, свет может выключаться не по заранее спланированным графикам из-за непредвиденных ситуаций.

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