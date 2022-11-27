Плановые графики отключения электроэнергии могут вернуться в ближайшее время — гендиректор YASNO

Возврат к привычным графикам зависит от запуска генерации и ряда других факторов.

Энергосистема Украины может уже 28-29 ноября перейти к привычным графикам отключения.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

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"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские террористы масштабными обстрелами украинской энергетической инфраструктуры могут привести к блекауту, который продлится с 12 часов до 7 суток.

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