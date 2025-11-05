Планы Кремля проваливаются: эксперт напомнил о Константиновке

Война России против Украины / © ТСН

Военно-политическое командование России не способно реализовать запланированные наступательные операции во время войны в Украине.

Об этом заявил военный эксперт и аналитик Иван Тимочко в комментарии телеканалу «Киев24».

Он напомнил, что в Кремле заявляли о намерениях захватить Константиновку в Донецкой области еще до конца зимы 2025 года.

«Российские генералы прогнозировали, что Константиновку оккупируют до конца зимы 2025 года. Но боевые действия даже не приблизились к городу», — отметил эксперт.

По его словам, реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений российского командования: бои идут даже не на подступах к Константиновке.

«Сегодня боевые действия за Константиновку происходят даже не в районе обороны города. Они значительно дальше», — сказал Иван Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что такие провальные прогнозы Кремля свидетельствуют о растущих проблемах в армии РФ.

Напомним, после заявлений российских пропагандистов о «полном контроле» над Покровском 5 ноября на здании здешнего городского совета снова появился украинский флаг.