Планы Путина на Одессу: Кипер сказал, есть ли сегодня угроза для города

Одесса была, есть и будет украинским городом. На сегодняшний день нет угрозы его захвата.

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью TSN.ua.

Кипер напомнил, что враг даже из Крыма вывел все свои корабли. Поэтому говорить о перспективе какого-то увлечения пока не следует.

"Я думаю, что им нужно о чем-то говорить, но мы сегодня понимаем, что им это не удастся, потому что Одесса есть и будет украинским городом. А то, что они там себе говорят... мы их видели в деле, мы видели их в тик-токах, поэтому давать оценку тик-ток-войскам, я думаю, что сегодня даже нам с вами будет неуместно и в какой-то части даже смешно", – отметил он.

"Это нереально"

На сегодняшний день Кипер не видит угрозы захвата Одессы. Прежде сделано очень много работы по оборонным средствам.

"Сегодня постоянно проводится работа в этом направлении, относительно фортификаций, мониторинга всего. Да, подлетают, запускают ракеты, вредят нам. Но относительно того, что они могут захватить Одесский регион — я думаю, что это нереально", — высказался чиновник.

Ранее Кипер подчеркнул, что к полномасштабной войне у одесситов было "свое" отношение к россиянам. Однако оно изменилось.

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