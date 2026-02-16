ТСН в социальных сетях

Планы Путина сорвали: ВСУ отбросили армию РФ на 9 км, наступление окупантов замедляется — ISW

Украинские силы провели успешные тактические контратаки по направлениям Александровки и Гуляйполя, отбросив противника до 9,5 км на отдельных участках и сорвав его планы по подготовке к летней кампании 2026 года.

Фронт / © ТСН.ua

Армия РФ продолжает наступление медленными темпами, пока не свидетельствующими об угрозе прорыва украинской обороны. ВСУ в ноябре-декабре уволили более 100 кв. км на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях, а также значительную часть Купянска и близлежащих территорий.

Об этом пишет ISW.

Что известно о продвижении ВСУ и армии РФ

Российские войска продолжают продвигаться медленно, и эти темпы пока не свидетельствуют об угрозе обрушения украинской обороны. С конца ноября 2025 года по середину февраля 2026 года динамика была нестабильной: от пиковых 141 кв. км за неделю (25-31 января) до 74 кв. км в период 8-14 февраля. В то же время украинские силы в ноябре-декабре провели ряд успешных действий на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях, вернув в общей сложности более 100 кв. км. Отдельно в конце декабря была освобождена значительная часть Купянска и окрестных территорий, что привело к потере Россией контроля еще более чем на 300 кв. км.

По данным ISW, украинские подразделения недавно совершили тактические контратаки вдоль рек Янчур и Гайчур на направлениях Александровки и Гуляйполя, уволив несколько населенных пунктов и оттеснив противника на отдельных участках. 15 февраля военный обозреватель Константин Машовец заявил, что примерно с 8 февраля темпы российского продвижения здесь существенно снизились и фактически остановились. По его оценке, украинским силам удалось отбросить российские подразделения на 9–9,5 км на отдельных узких отрезках фронта.

В то же время Машовец подчеркнул, что нынешние действия не являются масштабной операцией оперативного уровня: «украинские силы не проводят контрнаступление». Он подчеркнул, что речь идет именно о локальных тактических контратаках, а не о широкой наступательной кампании вроде операций 2022 года.

Украинские подразделения, по его словам, вытеснили российские силы из ряда населенных пунктов вблизи Александровки и Гуляйполя, форсировали реку Гайчур и ведут бои за новые рубежи. Контратаки вдоль линии Цветково-Железнодорожное позволили остановить продвижение противника, хотя на отдельных участках россияне все же смогли продвинуться до 1,2 км.

Аналитики связывают активизацию украинских действий с недавним ограничением доступа российских войск к Starlink, что, по сообщениям российских милблогеров, создает трудности со связью и управлением войсками. Кроме того, по оценке Машовца, российское командование готовится к летней кампании 2026 года по направлениям Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье, однако попытка захватить выгодные стартовые позиции происходит медленно.

Таким образом, несмотря на отдельные продвижения, общая картина свидетельствует о замедлении российского наступления на отдельных участках и о усилении украинских тактических контратак.

Ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение РФ в районе села Новониколаевка Донецкой области. Это показывает обновленная карта боевых действий.

Согласно данным проекта позиции захватчиков смещаются вперед в этом направлении, но официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ относительно масштаба или тактического значения этого продвижения пока нет.

Как отмечают эксперты, для полной оценки ситуации требуются дополнительные данные.

