Пластид и дроны-убийцы: в Одессе российские агенты готовили атаки на Силы обороны

Один из российских агентов, которых СБУ задержала в Одессе / © СБУ

Контрразведка СБУ провела операцию в Одессе, задержав двух агентов российского ГРУ за шаг до совершения теракта. Злоумышленники снарядили гражданский квадрокоптер пластидом и планировали атаковать места дислокации украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ действовала на опережение и задержала агентов накануне запланированного запуска беспилотника. На тот момент у них уже была подготовлена боевая часть для сброса и согласована с российским куратором «цель» — одна из локаций местного подразделения Сил обороны.

Детали подготовки к преступлению

В ходе расследования выяснилось, что одним из подозреваемых является 49-летний местный предприниматель. По данным следствия, его завербовали оккупанты через телеграм-канал с предложениями «легкого заработка».

Как отмечается в материалах дела, сначала мужчина получил от российской стороны квадрокоптер, а затем достал из тайника около 2 кг пластида и комплектующие для самодельной взрывчатки, которыми и снарядил дрон.

Впоследствии он привлек к преступной деятельности своего 47-летнего знакомого. Тот помогал проводить разведку мест с наибольшей концентрацией украинских военных. Обнаруженные «локации» фигуранты нанесли на Google Maps и передали российскому куратору.

После согласования «цели» со спецслужбистом РФ они начали подготовку воздушного удара, однако на этом этапе их задержали контрразведчики СБУ.

Во время обысков у подозреваемых изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие виды вооружения.

Что грозит российским агентам?

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрениях в:

государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

пособничестве в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас эти мужчины находятся под стражей без права на залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.

К слову, в Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили курсанта военного вуза, который оказался агентом ФСБ. «Крот» собирал координаты учебных корпусов, казарм и полигонов собственного заведения, а также разведывал локации оборонных предприятий для подготовки ракетных ударов РФ.