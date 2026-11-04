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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пластиковая лента стоила 238 тысяч грн: женщину наказали за хитрый способ обманывать газовый счетчик

Суд на Львовщине заставил потребительницу оплатить неучтенный газ — более 238 тысяч грн.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Повреждение газового счетчика обернулось счетом на 238 тысяч гривен: что решил суд

Повреждение газового счетчика обернулось счетом на 238 тысяч гривен: что решил суд / © Черниговгаз

В Украине женщину обязали оплатить более 238 тысяч гривен за газ, который якобы не был учтен из-за вмешательства в работу счетчика. Во время проверки газовщики обнаружили повреждение пломбы, царапины и посторонний предмет внутри прибора. Владелец дома отрицала свою вину, однако суд принял сторону газораспределительной компании.

Об этом сообщают издания «На пенсии» и Lviv.media.

Так, работники АО «Львовгаз» проверяли газовый счетчик в доме женщины. У заводской пломбы они заметили повреждение краски, после чего демонтировали прибор и отправили его на экспертизу.

Исследование обнаружило царапины под крышкой счетчика, а внутри прибора обнаружили пластиковую ленту. Кроме того, эксперты установили, что погрешность работы прибора превышала допустимые показатели.

Комиссия пришла к выводу, что в счетчик вмешивались, чтобы исказить показатели учета газа. В результате потребительнице доначислили 8642,95 кубометра неучтенного газа за шесть месяцев. Его стоимость была оценена в 238 471 гривну.

Владелица дома пошла в суд. Она уверяла, что не вмешивалась в работу счетчика, а повреждение могло появиться уже после его демонтажа.

Какое решение принял суд

Золочевский районный суд Львовской области учел результаты экспертизы, подтвердившей вмешательство в работу счетчика, и признал расчет газораспределительной компании обоснованным.

Женщину обязали уплатить всю сумму — 238 471 грн за неучтенный газ, а также 3577 грн судебного сбора.

Кто отвечает за повреждение газового счетчика

Юрист Василий Крат обратил внимание на позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 марта 2026 года по делу №542/881/19.

Согласно ей, после подписания акта об опломбировании счетчика потребитель отвечает за его сохранность. Это касается и случаев, когда скрытое вмешательство в работу прибора совершил другой человек.

В то же время для доначисления стоимости газа оператор должен доказать сам факт вмешательства, способ его осуществления и то, что оно привело к искривлению данных учета.

Напомним, 1 октября 2026 года в Украине изменились правила определения стоимости отключения и повторного подключения электроэнергии из-за долгов.

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