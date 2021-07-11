Плата за "лишние" квадратные метры и блокировка карточек за коммунальные долги: что делать, чтобы не остаться с пустыми карманами

Плата за "лишние" квадратные метры и блокировка карточек за коммунальные долги: что делать, чтобы не остаться с пустыми карманами

1 июля в Украине было введено несколько нововведений по уплате налогов и взысканию долгов за комуслуги.

С 1 июля украинцам, проживающим в квартире более 60 квадратных метров, придется платить налог, а у абонентов, которые имеют долги за коммунальные услуги, указанные суммы будут снимать с банковских карточек.

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Так это или нет, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Налоговые "письма счастья"

Свое первое "письмо счастья" от налоговой председатель Ассоциации ОСМД Геннадий Левитас получил несколько лет назад. Да, действительно, налог на недвижимость в нашей стране не новый. В 2016 году государство определило — димеешь в собственности более 60 квадратов в многоэтажке или дом больше 120 квадратов — плати (1,5% от минимальной зарплаты). Этот налог местный — то есть каждый совет определяет, в какую копейку ее жителям обойдется каждый лишний квадратный метр. Геннадий вместе с женой и тремя сыновьями живет на 122-х квадратах и в этом году заплатит за это более трех тысяч гривен налога.

"Постепенно пришли к тому, что этот налог он существует, его игнорировать не получится, его необходимо платить", — говорит Геннадий Левитас.

В столице таких, как Геннадий, 700 тысяч, но еще больше тех, кого государство теоретически может считать богачами на, скажем, 70 квадратных метров в старом фонде, и требовать с них деньги. Поэтому для начала надо разобраться — сколько владельцев в квартире, где вы живете. Если квадратами владеете, скажем вы и муж — платить ничего не придется (надо помнить о норме в 60 квадратов на каждого).

Не думайте, что налоговая о вас просто забыла, потому что существует пеня и штрафы. Опоздали на 30 дней — заплатите на 10 процентов больше, пропустили еще месяц — выложите на 20% больше. За год просрочки — в случае Геннадия — сумма набежала бы колоссальная — более полутора миллионов. Именно поэтому он не просто сам платит вовремя, но и ежегодно напоминает об этом 10 тысячам жителей комплекса, которым заведует.

Чтобы узнать, сколько за лишние квадратные метры нужно платить и вообще нужно ли, надо выяснять в налоговой.

В центральном офисе столичной налоговой уверяют — сделали все, чтобы только как можно больше людей рассказали сами, в которых хоромах живут. Есть соответствующие информационные плакаты, электронный кабинет налогоплательщика, в который можно зайти прямо с телефона, сайт с сообщениями.

Беда в том, что каждая отправленная налоговая квитанция автоматически считается врученной адресату. Если вы ее не прочитали — ваши личные проблемы. Ведь именно с того момента — государство запускает свой безжалостный налоговый счетчик.

Поэтому, если квитанции не пришли — идите в налоговую и поинтересуйтесь. Помните, государство любит штрафовать. И если верить следующей новости, еще и спишет этот долг с вас автоматически с карты.

Страна должников: списание денег

О том, что долги могут списать ранее сообщали в Минюсте. С 6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинцев, чтобы оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке.

"Если как-то эмоционально была воспринята новость, я хотел бы успокоить украинцев. Речь не идет и и не будет идти о каком-то автоматическое списании долгов. Речь идет только о том, что мы изменили алгоритм доставки документов от государственного или частного исполнителя в банковское учреждение и обратно ", — объясняет Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции Украины.

Он добавляет, что блокировать карточки будут только у тех должников, на кого уже подали в суд, выиграли и передали дело государственному исполнителю. На сегодня таких производств почти 3 миллиона. Большинство из них касается физических и юридических лиц, в том числе проигранных дел по кредитам, затем идут алиментщики. Коммунальные долги только на 4-месте, мол, блокировали счета всегда. Только времени на это уходило гораздо больше, чем будет сейчас. Именно ради этого государство и затеяла автоматическое списание.

Но где гарантия, что люди, зная, что имеют долг и, защищая свои средства вообще не перейдут на наличные? Андрей Гайченко успокаивает, без гривны в кармане никого не оставят.

Поэтому прямо сейчас зайдите в электронный кабинет налогоплательщика — это легко — проверьте нет ли у вас долга. Проверьте почтовый ящик — а вдруг вас вызывают в суд, чтобы завтра не проснуться с заблокированной картой.

Новости недели: действительно ли владельцы квартиры более 60 квадратных метров должны платить налог

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