Платье на выпускной в 2023 году: шесть идей для создания идеального образа

Уже совсем скоро учеников 11 классов ждет выпускной. Девушки всегда готовятся к этому особому моменту заранее. Какие платья лучше выбирать на выпускной в 2023 году?

Пышные рукава-фонарики

Платье с пышными рукавами-фонариками / Фото: pixabay.com

В 2023 году рукава-фонарики снова стали трендом. Вдохновили модельеров на создание таких платьев исторические сериалы и фильмы, когда женщины носили корсеты, длинные длинные юбки и рукава-фонарики. Конечно, это совсем не значит, что на выпускной нужно повторять исторический образ. Можно выбрать платье с современной интерпретацией. Вариант из мини или меди длиной и узким силуэтом поможет сбалансировать образ. А сочетать такой минималистичный стиль можно с лаконичными украшениями, босоножками и гладкой прической (например, низкий пучок или хвост). Так вы все внимание привлечете к очень модным рукавам-фонарикам.

Облегающие модели

Облегающее платье / Фото: pixabay.com

Пышные платья на выпускной стали эхом прошлого. Современные одиннадцатиклассницы выбирают более практичные варианты. Модные платья на выпускной, облегающие тело, могут иметь разную длину, но всегда ищите наряды с определенной "изюминкой". Это может быть открытая спинка, кокетливый разрез, глубокое декольте, корсетная вставка. А дополнить образ поможет элегантный клатч, модные туфли и украшения для рук и шеи, что подчеркнет утонченность линий.

Стразы, пайетки и блеск

Платье с пайетками / Фото: pixabay.com

Пайетки и стразы и в 2023 году продолжают быть главным атрибутом вечернего дресс-кода. Поэтому можно смело выбирать платье на выпускное, которое запомнится всем вашим друзьям блеском. В таком наряде вы точно попадете на все кадры из выпускного. А чтобы образ получился гармоничным, выбирайте серьги, кольца или другие украшения без камней. Предпочтите простые, но массивные серебряные или золотые аксессуары.

Мини платья на выпускной 2023

Мини платья на выпускной 2023 / Фото: Pexels

Если вы "за" практичность и планируете после выпускного еще не раз одеть свой наряд, стоит обратить внимание на мини варианты. Такой фасон сегодня уже не считается эпатажным или пошлым. Лучше смотрят на выпускном мини платье с открытыми плечами, пышной юбкой или корсетом. В таком наряде вы точно будете отличаться от одноклассниц. Чтобы подчеркнуть ноги выбирайте высокие каблуки, но лучше подумать и о паре сменной обуви на всякий случай.

Белый стиль

Платье в бельевом стиле / Фото: Pexels

Платья в бельевом стиле стали любимыми в гардеробе многих модниц. А все потому, что они универсальны. В них можно отправиться как на выпускной 2023 год, так и на обучение или романтическое свидание. Главное – делать внимание на деталях и добавлять новые аксессуары. К примеру, для выпускного вечера не лишними будут блестящие украшения, необычные сумка и туфли. Можно выбирать как нейтральный оттенок, так и яркий цвет и интересный материал.

Открытая спина

Платье с открытой спиной / Фото: Pexels

Такой наряд может превратить любой образ в изящный, элегантный и загадочный. На выпускной можно смело выбирать варианты в мини длине или платья до пола, облегающие состояние. Вы очаруете всех вокруг в любом случае. Носят такие платья на голое тело, поэтому важно, чтобы девушка была уверена в себе. Добавьте к своему образу нежные украшения и туфли на высоком каблуке и вы будете выгодно смотреться на всех кадрах из выпускного.

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