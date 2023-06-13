Платье в стиле барышня-крестьянка: как и с чем носить популярный летом 2023 года фасон

Платье — самый женский наряд. Особенно, если речь идет о так называемых платьях барышни-крестьянки, которые стали снова модными летом 2023 года. Как и с чем носить стильное платье крестьянки?

Платья в стиле барышни-крестьянки отличаются наличием оборок, воланов, вышивки, благодаря чему они создают романтичный и легкий образ, подчеркивают женственность и нежность. Но чтобы выглядеть в модном платье лета 2023 года выигрышно, нужно знать, как ее правильно носить, какие аксессуары подобрать.

Кому подходят платья в крестьянском стиле

Модное платье в крестьянском стиле / Фото: Instagram

Главная особенность такого фасона в том, что он подходит женщинам всех возрастов и типа фигуры. На самом деле сегодня существует так много разных моделей, что подобрать платье в крестьянском стиле, которое будет выгодно подчеркивать все преимущества внешности, совсем несложно.

К примеру, для фигуры типа "яблоко" или "груша" подойдут свободные платья. Для подчеркивания талии лучше выбирать модели с пояском. Мини и меди платья в крестьянском стиле покажут стройные ножки с выгодной стороны.

Следует соблюдать осторожность при выборе платья с воланами или рюшами. Они могут утруждать фигуру и прибавлять ей лишних килограммов. Поэтому выбирая фасон в крестьянском стиле летом 2023 года, лучше предпочесть модели с аккуратной вышивкой или необъемным декором.

Как носить платье крестьянки летом 2023 года

Платье в стиле барышни-крестьянки / Фото: Instagram

Чтобы создать дерзкий образ, можно добавить в мини платье в стиле барышни-крестьянки смелые колготки яркого цвета и дополнить образ грубыми ботинками.

Прекрасным дополнением к такому фасону станет жилет. Он может быть джинсовым как для создания ежедневного образа, так и с вышивкой — для выхода в вечернее время.

Платье в стиле барышни-крестьянки / Фото: Instagram

Если использовать мини платье в крестьянском стиле в качестве туника, можно одеть его с леггинсами и высокими сапогами в ковбойском стиле или туфлями на плоской подошве. Для завершения дополните образ ободком с цветами или шляпкой.

В прохладную погоду платье крестьянки будет хорошо выглядеть со свитером или накидкой. Если на работе нет дресс-кода, можно носить такой фасон в сочетании с блейзером.

С чем носить популярный фасон: обувь и аксессуары

Платье в стиле барышни-крестьянки / Фото: Instagram

Если говорить об обуви, то с крестьянским платьем лучше всего смотрятся босоножки на танкетке. Чтобы добавить в образ немного эффектности, можно выбирать плетеные босоножки на деревянной танкетке.

Обычно обувь на плоском ходу также подходит. А еще можно создавать интересные образы с сапогами в ковбойском стиле или пожилые с бахромой.

Платье в стиле барышни-крестьянки / Фото: Instagram

Ожерелье и браслеты прекрасно дополняют платье в стиле барышни-крестьянки. Но для лучшего эффекта они должны быть сделаны из натурального дерева. Идеально дополняют образ широкополой шляпки из соломы. Во время летнего зноя, чтобы уберечься от палящего солнца, можно завязывать на шее платки. Ремни к такому платью лучше выбирать из натуральной замши или кожи.

Сумки подходят из ткани или соломенные, дополненные яркими цветочными узорами. Если же сумка из другого материала, лучше, чтобы она была коричневой или рыжей.

Платье в стиле барышни-крестьянки / Фото: Instagram

Если у вас все еще нет платья в стиле барышни-крестьянки, рекомендуем присмотреться к модным этим летом фасонам. Благодаря натуральным материалам и свободному крою она придает легкость и нежность. В то же время такая одежда скрывает недостатки и выгодно подчеркивает все преимущества любой фигуры.

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