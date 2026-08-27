Платежки за электроэнергию: что нужно сделать украинцам до 3 сентября

Платёжки

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Украинцам напомнили о пятидневном периоде для передачи показателей электросчетчиков. Данные за потребленную электроэнергию следует передать с 30 августа по 3 сентября включительно.

Об этом пишет "На пенсии".

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Потребителям следует не тянуть с передачей показателей, ведь именно эти данные используют для расчета фактического объема потребленной электроэнергии.

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Когда передавать показатели электросчетчика

Ежемесячно для передачи показателей отводят пять дней - два последних дня текущего месяца и первые три дня следующего.

На этот раз передать показатели можно:

30 августа;

31 августа;

1 сентября;

2 сентября;

3 сентября.

Показатели, передаваемые в этот период, должны быть зафиксированы по состоянию на 1 сентября.

Если потребитель не уведомит актуальные показатели в срок, оператор системы распределения может произвести расчет на основе среднесуточного потребления.

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Поэтому сумма в платежке может отличаться от фактического объема использованной электроэнергии. В этом случае для корректировки начислений придется обращаться к оператору и оформлять перерасчет.

Как передать показатели

В зависимости от оператора системы распределения потребители могут воспользоваться несколькими способами:

личным кабинетом на сайте оператора;

чатом;

контакт-центром;

SMS-сообщением;

по электронной почте в соответствии с установленными требованиями.

При передаче данных принципиально указывать конкретно актуальный итоговый показатель счетчика.

Что в случае, если установлен смартсчетчик

Владельцам современных смартсчетчиков обычно не нужно ежемесячно передавать показатели вручную. Такие приборы могут автоматически передавать информацию оператору.

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Двухзонные счетчики также самостоятельно фиксируют потребление электроэнергии по разным тарифным периодам — «день» и «ночь».

В то же время, даже владельцам смартсчетчиков рекомендуют время от времени проверять данные, чтобы убедиться, что показатели передаются корректно.

Поэтому тем, кто передает показатели самостоятельно, стоит сделать это не позднее 3 сентября включительно — это поможет избежать расчетов среднего потребления и возможных проблем с последующим перерасчетом.

Коммуналка в Украине 2026 - последние новости:

Уменьшить расходы на коммунальные услуги можно благодаря рациональному использованию бытовой техники и изменению ежедневных привычек . Владельцам двухзонных счетчиков советуют переносить работу бойлера, стиральной и посудомоечной машины на ночные часы — с 23:00 до 07:00, когда электроэнергия дешевле. Также следует полностью загружать технику, использовать экономичные режимы, не кипятить лишнюю воду и правильно пользоваться холодильником и электроплитой. Дополнительно сэкономить помогут LED-лампы, отключение электроники из режима ожидания и своевременная очистка приборов.

За год коммунальные услуги в Украине подорожали на 4,5%. Больше всего возросла стоимость водоснабжения — на 52,1%, а канализация подорожала на 48,8%. В то же время, тариф на электроэнергию за этот период не изменился.

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