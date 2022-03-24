"Платите налоги": Марченко обратился к руководителям бизнеса, который может работать

Эти средства очень необходимы для покрытия социальных и военных расходов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к тому бизнесу, который может работать.
"Уплачивайте налоги. Эти средства крайне необходимы для покрытия социальных и военных расходов. Очень важно, чтобы бизнес продолжал работать там, где это возможно, где нет активных боевых действий. И правительство создает для этого все условия", — заявил он.
Министр также отметил, что для бизнеса сейчас сделано много упрощений и налоговых облегчений. Это создает возможность возобновить работу.
"Экономика должна функционировать, люди быть на рабочих местах. Это залог нашего успеха и победы", — добавил Марченко.
Напомним, ранее в "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и денежные выплаты, если сменили местонахождение.
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