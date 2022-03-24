Тарифы на коммуналку 2022 года: на сколько взлетят цены? / pixabay.com

"Платите налоги": Марченко обратился к руководителям бизнеса, который может работать

"Платите налоги": Марченко обратился к руководителям бизнеса, который может работать

Эти средства очень необходимы для покрытия социальных и военных расходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к тому бизнесу, который может работать.

"Уплачивайте налоги. Эти средства крайне необходимы для покрытия социальных и военных расходов. Очень важно, чтобы бизнес продолжал работать там, где это возможно, где нет активных боевых действий. И правительство создает для этого все условия", — заявил он.

Министр также отметил, что для бизнеса сейчас сделано много упрощений и налоговых облегчений. Это создает возможность возобновить работу.

"Экономика должна функционировать, люди быть на рабочих местах. Это залог нашего успеха и победы", — добавил Марченко.

Напомним, ранее в "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и денежные выплаты, если сменили местонахождение.

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