Платный проезд: в "Укрзализныце" разъяснили, как и где купить билеты на международные рейсы

Платный проезд: в "Укрзализныце" разъяснили, как и где купить билеты на международные рейсы

Компания вернула платный проезд на заграничные рейсы.

В "Укрзализныце" разъяснили, как можно купить билеты на международные рейсы.

Так, приобрести проездные документы в зависимости от направления можно в чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах.

Киев-Хелм, Днепр-Хелм, Харьков-Хелм (по назначению) – в чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua. Вводить необходимо сообщение в пределах Украины, а именно Киев-Ягодин. Это и будет билет в Хелм.

Одесса-Перемышль – билеты на Booking.uz.gov.ua и в кассах.

Киев-Варшава – билеты на Booking.uz.gov.ua и в кассах, поиск по станции Варшава-Восточная.

Киев-Вена – билеты в вагон 21/431 только в кассе №1 кассового зала №3 на центральном вокзале Киева. В вагон Вена-Киев 22/432 – билеты на сайте австрийских железных дорог OEBB.

Аналогичные условия для сообщения Киев-Будапешт, при этом поезда будут останавливаться по ст. Kőbánya felső (Budapest) с трансфером на стадион BOK, где расположен волонтерский пункт с возможностью дальнейшего путешествия в аэропорт и другие вокзалы столицы Венгрии.

Напомним, ранее в компании сообщили, что возвращают платный проезд на поездах в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.