"Платный" выезд мужчин за границу: Данилов назвал главную проблему такой идеи

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что будет несправедливым разрешить выезд военнообязанным мужчинам за границу за деньги, поскольку это поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их состоятельности.

Об этом он говорил в эфире национального телемарафона.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более, что не у всех людей есть деньги... Поэтому эта ситуация может быть очень контроверсионной", — отметил Данилов.

Кроме того, он считает, что такое предложение народным депутатам можно было бы вносить до начала полномасштабного вторжения, а не теперь - в разгар войны.

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“Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться... Чтобы не случилось так, что люди, имеющие состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет состояния, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым определен как основание для выезда за границу военнообязанных мужчин открытие счета в государственном банке с минимальным взносом 12 945 грн. Его необходимо пополнять каждый месяц во время пребывания за границей около 2 800 грн, с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ.

ТСН.ua сообщал, что хотят изменить в законе и какие это может иметь последствия.

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