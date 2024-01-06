"Платы или служи": что известно о новых скандальных предложениях бронирования военнообязанных

В Украине появилась новая инициатива по бронированию трудоустроенных мужчин от мобилизации. Критерием должна стать уплата ими значительного налога на доходы, то есть фактически – размер официальной зарплаты.

ТСН.ua собрали все, что известно о скандальном предложении.

Какие новые условия бронирования военнообязанных предлагают

Так, военнообязанные, согласно новым предложениям, должны платить минимальный ежемесячный НДФЛ в 6000 гривен. Это соответствует зарплате около 33 тысяч гривен, говорит бывший первый замминистра развития экономики Павел Кухта. Также 22% оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос (ЕСВ). То есть чем выше официальные доходы и налоги военнообязанных – тем больше у них есть шансы избежать мобилизации.

Также обсуждаются варианты, когда ежемесячная "белая" зарплата военнообязанного в размере от 35 000 грн или когда работодатель платит за военнообязанного работника около 14 500 грн ЕСВ, что соответствует зарплате в 66 000 грн.

Стоит отметить, что по данным платформы по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Украине – 19 тысяч грн, в Киеве – 21,5 тысяч грн. А по данным Пенсионного фонда, средняя месячная зарплата в стране за сентябрь 2023 составляла чуть более 14 тысяч грн.

Предложенный принцип может быть распространен на ФЛП, но четкие критерии этой группы пока неизвестны. Также норма может затронуть специальный налоговый режим "Дия City" для IT-индустрии. Предполагается, что предложат по выбору налог на прибыль в 18% или налог на выведенный капитал в 9%. В этом случае эквивалент зарплаты составляет 3200 долларов.

Как может действовать новая "бронь"

Данные об уплате налогов военнообязанного автоматически поступают в государственные реестры.

Если сумма НДФЛ превышает установленный минимум, система "Оберег" генерирует для него QR-код сроком на 45 дней, подтверждающий право на бронирование. Этот QR-код является основанием для временного освобождения от призыва. По истечении срока действия кода процедура повторяется.

В то же время, такая норма требует изменений в Налоговом кодексе, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в налоговую службу один раз в квартал.

Что говорят украинцы

"А у кого денег нет, пусть каркает в окопах, а их дети остаются сиротами…" – пишут пользователи на странице депутатов в Facebook.

"Война для бедных", – пишут украинцы.

В Кабмине почувствовали напряжение в обществе из-за новых предложений, поэтому еще перед Новым годом правительство отложило принятие этого постановления, говорит анонимный собеседник hromadske во фракции "Слуга народа".

"Очевидно, они почувствовали потенциальное социальное напряжение из-за этого. Однозначно это будет выглядеть в глазах людей несправедливо, хотя логика определенная по этому решению есть", — отметил анонимный нардеп.

Армию финансируют с поступлений в бюджет, в том числе с налогов. Президент Зеленский в конце 2023-го сказал, что "один воин — это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги". Впрочем, идея с броней за налоги может создать другие проблемы.

"Кто условно богат, тот получает таким образом "бронь", а тех людей, у которых невысокая зарплата, будут отправлять в армию. Это может обернуться социальным взрывом", — считает источник издания.

Что говорит украинская власть

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук прокомментировал инициативу бронировать от мобилизации мужчин, получающих высокие зарплаты. По его словам, этого в конце концов нет в новом законопроекте о мобилизации, и "этому должна предшествовать очень большая дискуссия".

Спикер украинского парламента напомнил, что в Британии в свое время был такой "налог за трусость", когда можно было откупиться от рыцарской обязанности идти воевать. Но он также подчеркнул, что ни в одной стране не знает примеров успешной реализации такой идеи.

“С другой стороны, у нас есть и необходимость финансировать войско... Поэтому надо думать... Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного обеспечения людей, которые дерутся за страну. Все должно быть обоснованным”, – размышлял Руслан Стефанчук.

Председатель ВР также напомнил, что весь бюджет Украины состоит из части, которую зарабатывает Украина, и она идет на финансирование ВСУ, а за счет другой части, которую мы получаем в результате сложных переговоров с нашими партнерами, финансируется остальные.

“Если есть необходимость мобилизации определенного количества людей, они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены и в случае, не дай Бог, чего получат необходимые компенсации. Иначе – это нечестная государственная политика”, – подчеркнул Стефанчук.

Аргументы "за" и "против"

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов написал в Facebook, что дискриминация в обществе относительно военной службы и так есть, а такая "плата за бронь" только усугубит ее. В частности, сейчас многие состоятельные украинцы откупаются от армии взятками или договариваются служить в более безопасных местах.

Милованов высказал мнение, что в таких условиях единственный возможный справедливый механизм мобилизации — это лотерея. Он лично не считает это правильным подходом, но метод слепого жребия действительно уже использовался в истории: например, в США во время Гражданской войны.

Однако доктор экономических наук Андрей Длигач считает, что проведение мобилизации путем жеребьевки – это способ избежать ответственности. По мнению Андрея Длигача, мобилизовать нужно не всех, а тех, кто принес наибольшую пользу украинскому войску. А тех, кто приносит наибольшую пользу украинской экономике, нужно бронировать.

"Это должно быть ключевой логикой. Все, что касается справедливости, все делается ради общественного блага. А соответственно это предполагает, что нам нужно решить вопрос с экономической устойчивостью и усилением наших Вооруженных сил. И это должно быть в балансе. Жеребьевка – это способ избежать ответственности, отойти от правильного принятия решения, которое позволило бы этот баланс держать", – считает эксперт.

В то же время экономист Анатолий Амелин из "Украинского института будущего" в комментарии hromadske признал, что логика обновленных правил бронирования таки есть. По его словам, граждане, уплачивающие больше налогов, для финансирования армии формально более полезны.

Плюс этой идеи она может стать инструментом борьбы с коррупцией, чтобы "выманивать" работников и работодателей из зарплаты "в конвертах" на легальные платежи. Но для этого, по мнению Амелина, нужен общественный договор, чтобы все украинцы договорились: "Да это будет хорошо".

В то же время он считает, что неправильно по имущественному признаку разграничивать людей. Это может увеличить риски социальных конфликтов. Экономист подчеркнул, что все граждане должны быть вовлечены в оборону, а государство должно определять, кто и где будет более эффективным.

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