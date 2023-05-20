Плавают с детьми и развлекаются: в Одессе, несмотря на запрет и минную опасность, стартовал пляжный сезон

Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляжи.

На пляжах Одессы многолюдно. Родители даже заходят в воду с детьми, не беспокоясь о высокой минной опасности. Люди плавают и прыгают с пирсов, а также устраивают развлекательные мероприятия.

Видео с пляжей Одессы появились в телеграмм-каналах.

Отдыхающие загорают, плавают и принимают участие в развлекательных мероприятиях. При этом официального решения разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет:

"Действительно, вопрос очень актуален, потому что мы понимаем — все равно будут приезжать люди. Мы понимаем, что это лето, люди хоть немного хотят солнца. Но мы знаем, какие есть рекомендации военных. Мы понимаем, что это город, который не в тылу", — отметила ТСН.ua спикер мэрии Наталья Мальцева.

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на собственные источники, в городском совете намерены выделить два муниципальных пляжа для отдыха. Вопросы открытия зон отдыха обсуждают с военными. Какие пляжи будут доступны – пока не решено:

"На таких пляжах можно будет загорать, но купание останется под запретом ", – пишет "Думская".

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга сообщил, что по состоянию на начало мая продолжается мониторинг ситуации безопасности со стороны военного командования и только после этого будет приниматься соответствующее решение. Он подчеркнул, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.

В Одессе, несмотря на запрет, открылся пляжный сезон

Руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга заявила, что открытие курортного сезона нецелесообразно:

"Мы направили представителям местных властей информацию, какие угрозы могут быть… С нашей стороны будем настаивать на обеспечении безопасности людей – бомбоубежища, наблюдения за водной поверхностью. Мы понимаем, что регион должен развиваться. Но безопасность на первом плане", — сказала Гуменюк.

Напомним, в море неподалеку от Одессы уничтожили противокорабельную мину. Военные моряки еще раз предупреждают одесситов и гостей о постоянной минной угрозе, особенно после непогоды. К подозрительным предметам настоятельно советуют не приближаться и немедленно извещать о находках Силы обороны.