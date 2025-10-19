PlayCity оштрафовало трех Instagram-блогеров за рекламу: подробности

Деньги / © УНИАН

PlayCity оштрафовало трех популярных Instagram-блогеров- @gіlka_oleksandra, @lіdiya_roma и @konstantуnova.vladyslava — за незаконную рекламу онлайн-казино.

Об этом говорится в сообщении PlayCity в Telegram.

В своих постах девушки показывали якобы выигрыши, рассказывали об игре от первого лица и призывали подписчиков «попытать удачу». Они также размещали реферальные ссылки под видом «для моих» или «забирай себе», чтобы привлекать новых игроков.

Команда PlayCity отслеживает такие нарушения и обнаружила, что контент блогеров вводил людей в заблуждение, создавал положительный образ азартных игр и даже мог привлекать несовершеннолетних.

За это каждая из блогеров получила штраф в ₴4,8 млн. Такой шаг показывает, что реклама азартных игр в Украине должна быть строго регламентирована, а нарушения — наказываться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино. Система PlayCity помогает проверять статус казино и бороться с незаконным гемблингом.