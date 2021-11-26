Плелась напролом и болтала по телефону: пенсионерка с детской коляской в Днепре шокировала Сети (видео)

Женщина шла по оживленной дороге и не считалась с авто.
В Днепре бабушка с детской коляской шокировала пользователей Сети своей безмятежностью. Женщина везла коляску через дорогу, говорила по телефону и не обращала внимание на проезжающие мимо авто.
Видео бабушкиных маневров выложили в соцсети.
Инцидент произошел на улице Фабра в Днепре. На кадрах видно, как женщина с младенцем переходит дорогу в неустановленном месте. Она двигается в нужном ей направлении, не обращает внимания на автомобили и в это время говорит по телефону.
Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:
- Бабушка-убийца. Лучше родителям не видеть это видео.
- Чья-то няня, вряд ли своего ребенка так бы везла.
- Надеюсь, что ее дети проведут с ней беседу.
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