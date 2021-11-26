Плелась напролом и болтала по телефону: пенсионерка с детской коляской в Днепре шокировала Сети (видео)

Женщина шла по оживленной дороге и не считалась с авто.

В Днепре бабушка с детской коляской шокировала пользователей Сети своей безмятежностью. Женщина везла коляску через дорогу, говорила по телефону и не обращала внимание на проезжающие мимо авто.

Видео бабушкиных маневров выложили в соцсети.

Инцидент произошел на улице Фабра в Днепре. На кадрах видно, как женщина с младенцем переходит дорогу в неустановленном месте. Она двигается в нужном ей направлении, не обращает внимания на автомобили и в это время говорит по телефону.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Бабушка-убийца. Лучше родителям не видеть это видео.

Чья-то няня, вряд ли своего ребенка так бы везла.

Надеюсь, что ее дети проведут с ней беседу.

Напомним, что в Харькове мужчина успевал и управлять автомобилем и выбривать лицо.