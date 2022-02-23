29 декабря 2020 года в Тернопольской области двое учеников украли у соседа пару лошадей, чтобы продать и отпраздновать Новый год / Pexels

Племенные лошади на 4 государственных конных заводах в Луганской области могут оказаться под обстрелами

Племенные лошади на 4 государственных конных заводах в Луганской области могут оказаться под обстрелами

Коневоды Украины озабочены судьбой лошадей, находящихся на территории Луганской области

В Луганской области под обстрелами могут оказаться племенные лошади, разводимые в Украине.

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Об этом ТСН.ua рассказала руководитель ОО "Ассоциация скачек и гонок" Татьяна Андрейшина.

На сегодняшний день на территории Луганской области расположены 4 государственных конных завода: Стрелковый конный завод №60 в с. Новострелковка в Меловском районе, Новоалександровский конный завод №64 в с. Новоалександровка в Беловодском районе, Деркульский конный завод № 63, один из старейших конных заводов в Украине, в селе Новодеркул Беловодского района и Лымаровский – в селе Новолымаровка Луганской области.

"На этих конных заводах находятся 563 головы племенных лошадей, а именно: украинская верховая порода, новоалександровский тяжеловоз, английская чистокровная порода, орловская рысистая и украинская рысистая породная группа. Эти государственные конные заводы подчиняются Государственному предприятию "Коневодство Украины".Меня беспокоит, что во время развертывания боевых действий работники и местные жители могут эвакуироваться, а кони останутся закрытыми и могут погибнуть", — говорит Татьяна Андрейшина.

Активистка добавляет, что нужно принять меры по спасению ценного генофонда лошадей. Поскольку сейчас весна, а в этот период на конных заводах рождаются жеребята. Они требуют повышенного внимания и ухода, которые невозможно обеспечить в условиях военных действий.

"Если будут обстрелы, а лошади останутся на заводах, мы передадим России ценный генофонд лошадей. Сейчас их можно разместить на конных заводах в Полтавской, Запорожской и Харьковской областях", - говорит активист.

По словам Татьяны Андрейшиной, она обращалась в Министерство экономики Украины, которому подчиняется государственное предприятие "Коневодство Украины", с просьбой эвакуировать племенное поголовье лошадей из Луганской области на другие конные заводы Украины, но реакции не последовало.

К моменту выхода материала стало известно, что в минэкономики дали поручение ГП "Коневодство" вывезти из Луганщины более 100 голов лошадей.

Напомним, что ранее в СНБО сообщили, будет ли в Украине внедряться комендантский час.

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