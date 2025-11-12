"Пленки Миндича": фигуранты коррупционного скандала обсуждали назначения в Кабмине и посла в США

Фигуранты коррупционного скандала "Тенор" и "Рокет" / © YouTube/НАБУ

На так называемых «пленках Миндича», обнародованных НАБУ во время раскрытия резонансного коррупционного скандала в украинской энергетике, зафиксированы разговоры фигурантов дела о назначении посла в США и новых назначениях в Кабмине.

Об этом стало известно из выступления прокурора САП во время избрания меры пресечения исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову «Тенору».

В одном из фрагментов записей, который зацитировал прокурор, речь идет о замене тогдашнего посла в США Оксаны Маркаровой

«У меня есть несколько кандидатур, все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете. Шмыг [очевидно, речь идет о тогдашнем премьер-министре Денисе Шмыгале] отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят», — говорится в зафиксированном разговоре.

Также прокурор процитировал фрагмент записей о назначении нового министра энергетики во время переформатирования правительства летом этого года.

«Третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос: она остается здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это [энергетика] более важная позиция. А эту историю Юля [вероятно, действующий премьер-министр Юлия Свириденко] хочет присоединить к Минэкономики. И девочка хочет привлечь сюда заместителем этого Олега, он ей почему-то очень нравится», — говорится в разговоре.

Напомним, во время длительного расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была разоблачена масштабная схема «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

После завершения операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

на так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами: «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.