Пленки Миндича без экспертизы: адвокат Басова говорит, что у следствия ничего нет

Дмитрий Басов / © Суспільне

Адвокат подозреваемого в коррупционной схеме в "Энергоатоме" Дмитрия Басова заявил, что детективы НАБУ за более чем год расследования не смогли собрать никаких доказательств вины его клиента.

Об этом он заявил в комментарии "Новости.Live"

"Нас еще даже не допрашивали. Никто не отобрал образцы голоса, не провел экспертизу. Поэтому все эти записи только бумажки, которые нужно проверять", - сказал защитник.

Он также отметил, что экспертизу голосов на так называемых пленках НАБУ до сих пор не проводили, а Дмитрий Басов уже находится в СИЗО.

"Новых доказательств, по моему мнению, следствие не найдет", - добавил адвокат.

Справка

12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности государственной компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, который фигурирует на "пленках НАБУ" под псевдо "Тенор".

Ранее, 10 ноября, НАБУ раскрыло детали масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", разоблаченной во время операции "Мидас". По данным следствия, организованная группировка систематически получала "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Схему назвали "Шлагбаум".

По версии НАБУ, руководство компании привлекало к ней лиц под псевдонимами "Рокет" (вероятно, экс-замминистра энергетики Игорь Миронюк) и "Тенор" (вероятно, Басов). Они оказывали влияние на кадровую политику, закупки и финансовые потоки в госпредприятии.