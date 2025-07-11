Пленник Кремля Андрей Коломиец освободился из плена и сразу попал в ТЦК: что известно

Пленник Кремля Коломиец попал в ТЦК / © Гражданский корпус "Азов" | Киевщина

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Освобожденный из российского плена украинец Андрей Коломиец по прибытии на территорию Украины был сразу доставлен в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

Об этом пишет «Граты».

Задержание на границе и отсутствие связи

Как рассказала глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, Андрей Коломиец пересек границу автобусом в Одесской области. Однако, как только он прошел пограничный контроль, к нему сразу подошли представители ТЦК. Они попросили его документы, проверили обновление в «Резерве+» и забрали мужчину, не позволив даже никому позвонить. По информации Ольги Скрипник, сейчас Андрей Коломиец находится в Белгороде-Днестровском, и связь с ним отсутствует.

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Правозащитница отмечает, что Андрей Коломиец имеет право на отсрочку от мобилизации. В соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» он имеет решение Комиссии об установлении факта лишения свободы и соответствующей выписке из реестра.

«Я надеюсь, что эта реакция поможет, поскольку… Андрей имеет право на отсрочку от мобилизации… Это дает ему основание не подлежать сейчас мобилизации и, наконец, выйти на свободу, получить хоть минимальную медицинскую помощь и увидеть своих родителей, которые ждут его уже десять с половиной лет», — отметила Скрипник.

Долгий путь домой

Ранее представитель МИД Георгий Тихий подтвердил, что Андрей Коломиец уже находится в Украине.

Андрей Коломиец вышел на свободу в январе 2025 года после 10 лет заключения в России. Однако его снова задержали и поместили в центр для иностранных граждан, несколько раз продолжая депортационный арест.

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6 июля Коломийца доставили на пункт пропуска российско-грузинской границы Верхний Ларс — Дариале. Он оказался в транзитной зоне, поскольку в его паспорте не было вклеено фото на 25 лет (из-за пребывания в тюрьме). 9 июля МИД Украины сообщил, что необходимые для возвращения домой документы уже готовы.

В комментарии к новости уполномоченная Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова отметила, что Андрея Коломийца отпустили:

Комментарий Ольги Рещетиловой. / © Скриншот

По состоянию на 19:25 известно, что Андрей Коломийец был отпущен после проверки документов в ТЦК, сейчас он направляется домой.

Напомним, в июне 2016 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коломийца содержат в колонии в Краснодарском крае России.

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Украинца задержали на территории российского региона Кабардино-Балкарии в мае 2015 по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских «беркутовцев».