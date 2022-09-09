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Пленных украинских военных пытают, доступа к ним Россия не дает - мониторинговая миссия ООН

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Пленных украинских военных пытают, доступа к ним Россия не дает - мониторинговая миссия ООН

Фото: Associated Press

В мониторинговой миссии ООН выразили обеспокоенность пытками украинских военнопленных.

Россия не дает доступ к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории и на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве, сообщает Deutsche Welle.

"Еще больше беспокойства вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", — заявила Богнер.

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