Пленный, но несгибаемый: похищенный из Херсона енот набросился на коллаборанта Сальдо (видео)

Украинский енот, которого оккупанты похитили из Херсона чуть не отгрыз пальца коллаборанта.

Енот, которого оккупанты похитили из контактного зоопарка в Херсоне, отомстил коллаборанту Сальдо. Он чуть не отгрыз ему пальцы.

Видео как Сальдо пытался погладить украинского енота появилось в Сети.

На кадрах коллаборант Владимир Сальдо попытался попиариться на популярном четырехлапом пленнике — еноте Толике из Херсона.

Коллаборант протянул руки, чтобы его погладить. Енот таких предательских ласк решил не терпеть и укусил Сальдо за пальцы.

Следует добавить, что оккупанты переименовали Толика и дали ему глупое имя Херс. Видно, что животное уже измучено и раздражено, поскольку оккупанты таскают его за собой повсюду, делая картинку для пропагандистских средств информации.

"Он полюбил камеры. Многие люди нам пишут", — рассказывает оккупант об еноте.

Сам же Толик демонстрирует обратное.

Напомним, что в Министерстве культуры Украины не прочь обменять похищенное из музеев Херсонщины имущество и енота на памятники российским писателям.

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