Пленный солдат КНДР рассказал, как попал на войну

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новую запись допроса пленного военного из КНДР.

Во время допроса, в частности, военный ответил на вопрос, как он попал на войну против Украины.

"Я служу в разведывательном батальоне. На корабле вместе со мной находилось где-то более 100 человек", — отметил пленный разведчик и добавил, что в РФ его подразделение перебросили грузовым кораблем, а затем — поездом.

Напомним, 11 января украинские бойцы взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Они были ранены, но выжили.

Северная Корея отправила более 10 тысяч своих солдат помогать России, по информации Киева и Сеула. Хотя ни Москва, ни Пхеньян официально ни подтвердили, ни отрицали их присутствие на фронте.

Как украинская, так и южнокорейская разведка говорят, что многие военные, развернутые в России, являются одними из лучших в Пхеньяне. Их набрали из 11 корпуса, также известного как Корпус Шторма. Подразделение обучено диверсиям на инфраструктуре и убийствам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество убитых и раненых северокорейцев, воюющих на стороне российской армии в Курской области России, превысило три тысячи.

Южнокорейская разведка оценивала потери среди военных КНДР примерно в 1100 человек (в том числе около 100 погибших). В Сеуле также заявили, что Пхеньян может готовиться к отправке дополнительных войск в Россию и поставкам новых партий оружия.

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