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Пленный солдат КНДР рассказал, как попал на войну

Пленный солдат КНДР рассказал, как попал на войну

Пленник из КНДР

Появилось новое видео допроса солдата КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новую запись допроса пленного военного из КНДР.

Во время допроса, в частности, военный ответил на вопрос, как он попал на войну против Украины.

"Я служу в разведывательном батальоне. На корабле вместе со мной находилось где-то более 100 человек", — отметил пленный разведчик и добавил, что в РФ его подразделение перебросили грузовым кораблем, а затем — поездом.

Напомним, 11 января украинские бойцы взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Они были ранены, но выжили.

Северная Корея отправила более 10 тысяч своих солдат помогать России, по информации Киева и Сеула. Хотя ни Москва, ни Пхеньян официально ни подтвердили, ни отрицали их присутствие на фронте.

Как украинская, так и южнокорейская разведка говорят, что многие военные, развернутые в России, являются одними из лучших в Пхеньяне. Их набрали из 11 корпуса, также известного как Корпус Шторма. Подразделение обучено диверсиям на инфраструктуре и убийствам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество убитых и раненых северокорейцев, воюющих на стороне российской армии в Курской области России, превысило три тысячи.

Южнокорейская разведка оценивала потери среди военных КНДР примерно в 1100 человек (в том числе около 100 погибших). В Сеуле также заявили, что Пхеньян может готовиться к отправке дополнительных войск в Россию и поставкам новых партий оружия.

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