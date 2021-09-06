Плесень, грибок и дыры в полу: в Днепре из-за аварийного состояния закрывают СИЗО (фото)

Плесень, грибок и дыры в полу: в Днепре из-за аварийного состояния закрывают СИЗО (фото)

Заключенных планируется перевести в другие места отбывания наказания.

В Днепре из-за аварийного состояния могут закрыть одно из городских учреждений исполнения наказаний. В нем пребывание людей приравнивают к пыткам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Как стало известно, правоохранители совместно с Госпродпотребслужбой, сотрудниками ГСЧС и Гоструда проинспектировали Днепровское учреждение исполнения наказаний №4.

Там обнаружили сразу несколько серьезных нарушений. В помещениях поврежден пол, протекает канализационная и водопроводная системы, разрастается плесень и грибок, а электрическое оборудование используется с нарушением пожарной безопасности.

Генеральная прокуратура Украины

"Днепропетровской областной прокуратурой в адрес межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний внесены указания о приостановлении эксплуатации аварийных помещений. Европейский суд по правам человека признает пыткой содержание человека в местах несвободы в условиях, несущие угрозу для его жизни и здоровья", — отметили в Офисе Генерального прокурора.

В этом году Европейский суд по правам человека открыл 13 производств о нарушении Украиной ст. 3 ("Запрещение пыток") Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все — из-за условий содержания людей в Днепровском учреждении исполнения наказаний №4. Общая сумма компенсаций составила 140 000 евро.

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