Плесень, сырость и полная антисанитария: в Сети показали шокирующие условия в общежитии в Запорожье

Жители общежития, по их словам, обращались к городским властям по поводу ремонта, но пока ситуация не изменилась.

В Запорожье в одном из общежитий в Вознесеновском районе люди живут в ужасных условиях. В помещении везде плесень, с потолка течет, а капитальный ремонт здесь не делался с момента строительства здания.

О том, как живут в общежитии по адресу: улица Патриотическая, 40, рассказала жительница Запорожья Виктория Середа на своей странице в соцсети.

В своем посте она просит руководство города обратить внимание на условия проживания людей. По ее словам, капитальный ремонт в общежитии не проводился уже много лет, а в 2017 году, когда проводили акт обследования здания, обнаружили, что износ некоторых коммуникаций составил 70%, и ситуация с каждым годом ухудшается.

"На обращение жителей в предприятие "Наш Город" и Департамент жилищно-коммунального хозяйства ответов не дают. Скорее всего до сих пор в "ступоре" находятся. Жители пытались своими силами делать косметический ремонт, но его хватает ненадолго. Здание требует капитального ремонта. Если этого не сделать может произойти катастрофа как в Черкассах, где рухнуло общежитие", — пишет автор.

ТСН.ua обратился в Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета по поводу ситуации, сложившейся с ремонтом в общежитии на улице Патриотическая, 40.

Напомним, что в Киеве ремонтники стали героями соцсетей. Они бросали смесь для ремонта дорожного полотна летит не в грузовик, должен перевезти в другое место, а мимо.

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