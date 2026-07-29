Плесня, переполненные камеры и неисправные санузлы: суд вынес решение по делу об ужасных условиях в Днепровском СИЗО

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Чечеловский районный суд Днепра частично удовлетворил иск бывшего заключенного, требовавшего компенсацию морального вреда из-за условий пребывания в Государственном учреждении «Днепровское учреждение исполнения наказаний №4». Дело в том, что там была плесень и антисанитария.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Что известно о деле

Истец заявлял о нарушении его прав из-за ненадлежащих жилищно-бытовых, санитарных и гигиенических условий содержания. Он потребовал взыскать с государства 700 тысяч гривен моральной компенсации.

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Суд установил, что мужчина действительно находился в условиях, унижающих человеческое достоинство и противоречащих статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При рассмотрении дела суд учел отчеты мониторинговых визитов Уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2022-2023 годы. В документах фиксировали переполненные камеры, ненадлежащее санитарное состояние, плесень, проблемы с вентиляцией, неисправные санузлы, опасное состояние электросетей и другие нарушения.

Что решил суд

В суде подчеркнули, что даже находящиеся под стражей или отбывающие наказание люди имеют право на гуманное отношение и уважение достоинства.

«Определяя размер компенсации, суд исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности, а также учел практику Верховного Суда и ЕСПЧ по возмещению морального ущерба по подобным делам», — говорится в материале.

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Заявленную сумму компенсации суд признал завышенной и назначил выплату в 5 тысяч гривен. В остальных требованиях о возмещении 700 тысяч гривен суд отказал. Выплата должна производиться за счет государства.

Ранее мы писали, что 2 млн австралийских долларов компенсации предложили Кэтлин Фолбиг, которая провела 20 лет в тюрьме из-за ошибочного приговора по делу о смерти ее четырех детей. Ее осудили в 2003 году, но в 2023 году уволили после появления новых научных доказательств, указавших на возможные естественные причины смерти детей. Адвокат женщины назвала предложенную сумму «несправедливой», заявив, что она не компенсирует утраченные годы жизни и пережитые страдания.

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