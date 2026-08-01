Плесня в укрытии, гнилые продукты и антисанитария: Лубинец о проверке детского лагеря на Закарпатье (фото)

Лубинец обнаружил ужасные условия в лагере «Артек» в Закарпатье.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушение прав детей в лагере «Артек Закарпатье», где после проверки обнаружили антисанитарию, опасные укрытия и ненадлежащие условия проживания.

Об этом омбудсмен написал в соцсетях.

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Переполненные комнаты, гниль на кухне и опасность во время тревог

«Плесня в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате: разве в таких условиях должны отдыхать дети?», — возмущается Лубинец.

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Омбудсмен поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. По его словам, результаты проверки «просто вопиющие».

На момент визита представителя омбудсмена, в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов и наиболее пострадавших от российской агрессии. Дети были направлены на отдых на средства государственного бюджета.

Какие наибольшие нарушения:

В пищеблоке была обнаружена антисанитария, мухи и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранили вместе со свежими. Диетического меню для детей, нуждающихся в нем, не было.

В комнатах — по 12 детей. Изношенная мебель и постельные принадлежности, отсутствие подходящих мест для личных вещей, плесень и грибок.

Душевых кабин недостаточно, водоснабжение только в определенные часы. Нет должного уровня конфиденциальности.

Наибольшее беспокойство омбудсмена вызвала безопасность детей во время воздушной тревоги. Укрытие — сырое, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.

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Дети рассказали, что во время тревоги остаются в корпусе и используют «правило двух стен».

«Это недопустимо! Ребёнок не должен скрываться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие», — подчеркнул Лубинец.

Кроме того, проблемы есть и на территории самого лагеря: там отсутствуют сплошные ограждения, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок — в аварийном состоянии. Бассейн не работает.

Требования Омбудсмана и наказание виновных

Лубинец уже направил официальные письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в регионе с требованием провести немедленную проверку.

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Он требует проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры.

«Дети, особенно приехавшие из прифронтовых регионов, имеют право на безопасность, здоровье и достойные условия. Они приехали сюда отдохнуть и восстановиться. А не снова оказаться в опасности», — подытожил Лубинец.

Скандал с лагерем «Артек» в Закарпатье

Напомним, скандал возник после сообщения в сообществе «Дети Вишневого». В нем родителей, отправивших своих детей в «Артек», призвали подписать обращение с требованием проверить условия проживания и питания детей в лагере на Закарпатье.

Также в Сети публиковали фото ужасающих условий в лагере.

После огласки министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заверил, что Закарпатье начали проверку детского лагеря «Артек».

«Международный детский центр „Артек“ — государственное учреждение, участвующее в программе оздоровления детей. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обеспечивает программу за счет государственного бюджета. Соответственно мы уполномочены и будем контролировать качество предоставления услуг. О результатах проверки доложим после ее завершения. Интересы детей для нас безусловный приоритет», — заверил министр.

Напомним, что после удара и взрывов в Вишневом государство отправило местных детей на оздоровление в лагерь.

Ранее сообщалось, что вокруг детского лагеря Vilni Camp, организующего отдых детей военных в четырех регионах Украины, разразился языковой скандал.

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