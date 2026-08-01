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Плесня в укрытии, гнилые продукты и антисанитария: Лубинец о проверке детского лагеря на Закарпатье (фото)
Лубинец сообщил о кричащих условиях в лагере «Артек Закарпатья» после огласки в соцсетях.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушение прав детей в лагере «Артек Закарпатье», где после проверки обнаружили антисанитарию, опасные укрытия и ненадлежащие условия проживания.
Об этом омбудсмен написал в соцсетях.
Переполненные комнаты, гниль на кухне и опасность во время тревог
«Плесня в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате: разве в таких условиях должны отдыхать дети?», — возмущается Лубинец.
Омбудсмен поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. По его словам, результаты проверки «просто вопиющие».
На момент визита представителя омбудсмена, в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов и наиболее пострадавших от российской агрессии. Дети были направлены на отдых на средства государственного бюджета.
Какие наибольшие нарушения:
В пищеблоке была обнаружена антисанитария, мухи и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранили вместе со свежими. Диетического меню для детей, нуждающихся в нем, не было.
В комнатах — по 12 детей. Изношенная мебель и постельные принадлежности, отсутствие подходящих мест для личных вещей, плесень и грибок.
Душевых кабин недостаточно, водоснабжение только в определенные часы. Нет должного уровня конфиденциальности.
Наибольшее беспокойство омбудсмена вызвала безопасность детей во время воздушной тревоги. Укрытие — сырое, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.
Дети рассказали, что во время тревоги остаются в корпусе и используют «правило двух стен».
«Это недопустимо! Ребёнок не должен скрываться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие», — подчеркнул Лубинец.
Кроме того, проблемы есть и на территории самого лагеря: там отсутствуют сплошные ограждения, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок — в аварийном состоянии. Бассейн не работает.
Требования Омбудсмана и наказание виновных
Лубинец уже направил официальные письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в регионе с требованием провести немедленную проверку.
Он требует проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры.
«Дети, особенно приехавшие из прифронтовых регионов, имеют право на безопасность, здоровье и достойные условия. Они приехали сюда отдохнуть и восстановиться. А не снова оказаться в опасности», — подытожил Лубинец.
Скандал с лагерем «Артек» в Закарпатье
Напомним, скандал возник после сообщения в сообществе «Дети Вишневого». В нем родителей, отправивших своих детей в «Артек», призвали подписать обращение с требованием проверить условия проживания и питания детей в лагере на Закарпатье.
Также в Сети публиковали фото ужасающих условий в лагере.
После огласки министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заверил, что Закарпатье начали проверку детского лагеря «Артек».
«Международный детский центр „Артек“ — государственное учреждение, участвующее в программе оздоровления детей. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обеспечивает программу за счет государственного бюджета. Соответственно мы уполномочены и будем контролировать качество предоставления услуг. О результатах проверки доложим после ее завершения. Интересы детей для нас безусловный приоритет», — заверил министр.
Напомним, что после удара и взрывов в Вишневом государство отправило местных детей на оздоровление в лагерь.
Ранее сообщалось, что вокруг детского лагеря Vilni Camp, организующего отдых детей военных в четырех регионах Украины, разразился языковой скандал.