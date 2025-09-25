Плетенчук заинтриговал анонсом о новых ударах по российским портам

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

Накануне украинские дроны атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. Аналогичные удары могут произойти и по другим объектам.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Эти порты очень важны для россиян. Достаточно большой процент танкерной нефти отгружается как раз в портах на Черном море. В первую очередь, это, конечно, Новороссийск...", - сказал он.

Реклама

По словам представителя ВМС, сейчас трудно сказать, насколько серьезно этим вопросом занимаются россияне. Ведь фактически ежедневно происходят события на схожих объектах, связанных с переработкой нефти.

По мнению Плетенчука, вскоре произойдут схожие атаки на подобные российские объекты, имеющие непосредственное отношение к обеспечению вражеской армии.

"Думаю, мы с вами станем свидетелями или, возможно, уничтожение этих объектов, или повреждения. В любом случае анонсировать это никто не будет, но они находятся не очень далеко от нас… С одной стороны это расстояние существенное, но уже официально озвученные технические параметры систем вооружения, которые есть в Украине, это расстояние покрывают", - сказал он.

Напомним, на днях произошла атака морских дронов по порту Туапсе в Краснодарском крае . Местные жители сообщали, что в порту были зафиксированы взрывы и автоматные очереди, а местные власти предупреждали об угрозе использования безэкипажных катеров в зоне порта.

Реклама

Источники в украинской разведке сообщили, что атаку на порты в Туапсе и Новороссийске совершило ГУР. Для этого они применили морские дроны. По словам источников, именно эти пункты перевалки российской нефти в целом способны экспортировать 2 млн. баррелей сырья в день.