"Плевать на родных": омбудсманка жестко "разнесла" шокированных мобилизацией

Военный омбудсман жестко раскритиковала «шокированных» мобилизацией украинцев, но в то же время указала на «антигуманную практику» в ТЦК. По ее словам, отсутствие связи с родными у новобранцев является одной из главных причин самовольного оставления части (СОЧ).

Об этом глава «Медийной инициативы по правам человека» и Военный омбудсман Ольга Решетилова написала на своей странице в Facebook.

Омбудсман удивлена, что на четвертом году всеобщей мобилизации военнообязанные «шокированы», что ТЦК имеют к ним вопросы.

«Если до этого времени вы не обновили учетные данные, не выбрали подразделение… не подготовились к тому, что в любой момент можете стать в строй, то вы не только правонарушитель и безответственный гражданин. Вы безответственный человек, которому плевать на своих родных», — жестко отметила она.

По ее словам, когда такого «безответственного человека» мобилизуют, его проблемы переходят на головы командиров.

«Один из последних примеров: отец четырех несовершеннолетних детей с 2022 года ни разу не явился в ТЦК… соответственно, попал в розыск и был мобилизован. Да, у него есть законное право на отсрочку. И теперь куча людей должна включиться и потратить время для его увольнения. Таких случаев множество», — объяснила омбудсман, назвав это «колоссальным расходом ресурсов».

В то же время омбудсман вступилась за работников ТЦК, сталкивающихся с постоянным хейтом и нападениями.

«Знаете ли вы, что у сотрудников ТЦК часто по пол года нет выходных… Что укомплектованность ТЦК ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже были случаи суицидов?» — спросила она.

Она бросила вызов критикам: «Отлично было бы, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как надо работать».

Что провоцирует СОЧ

Несмотря на защиту, омбудсман указала серьезную проблему в работе самих ТЦК — исчезновение связи у новобранцев.

«Ежедневно у нас есть десятки обращений о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными. Это плохая и антигуманная практика… Это сильно демотивирует и без того испуганного новобранца», — подчеркнула она.

По ее данным, именно отсутствие связи в первый период службы — одна из ключевых причин большого количества СОЧ.

Омбудсман рассказала о показательном случае в одном из учебных центров, где нашли простое решение.

Я недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты. Количество СОЧ в этой роте снизилось до нуля», — сообщила она.

Она добавила, что пока ее просьба в Командование Сухопутных войск наладить право на звонки для новобранцев «зависают в воздухе».

В конце омбудсман напомнила о контрасте: пока одни требуют звонков, бойцы на «нули» месяцами не слышат родных, потому что «не кем нас поменять», и только просят передать голосовое: «Я жив, здоров».

Напомним, в ВСУ подчеркивают, что для бездомных служба — это не только исполнение воинского долга, но и возможность вернуть достоинство. По словам начальника рекрутинга 28 ОМБр Дениса Швыдкого, такие люди проходят общий медосмотр, учебный центр и не менее двух месяцев подготовки, прежде чем может быть принято решение об их участии в боевых действиях. Он подчеркнул, что никого не направляют в подразделения без должной учебы и проверки готовности к службе.