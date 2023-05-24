Плоды будут мягкими и мясистыми: чем подкормить перец после всходов, чтобы кусты ломились от урожая

Чтобы вырастить большой и сладкий перец, его нужно правильно подкармливать. Читайте о двух способах подкормки, после которых вы соберете большой урожай.

Чем подпитить рассаду перцев в домашних условиях: способ 1

Одним из лучших вариантов удобрения для перца является настой из крапивы. Специалисты советуют брать растения без спелых семян. На 8 л воды требуется приблизительно 1 кг крапивы. Смесь оставляют бродить на несколько дней, а затем одну часть настоя разводят в 10 литрах воды и поливают рассаду.

Очень важна и внекорневая подкормка. Для этого можно взять 20 г мочевины и ведро воды, развести, а затем опрыскать этим раствором листья растения.

Чем подкормить перец после всходов: способ 2

Еще одним вариантом приготовления комплексной подкормки для рассады перцев является использование йода или дрожжей, разводимых в воде. Благодаря такому раствору повышается иммунитет растений, не развивается грибковая инфекция.

Молодые перчики подкармливают по такой схеме: в 1 л воды разводят 1-2 капли йода. По возможности также следует добавить 100 мл молочной сыворотки.

Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, в стеклянную банку наливают 3 литра воды, добавляют 100 г дрожжей и 125 г сахара. Раствор оставляют на несколько дней, чтобы он перебродил. После этого его разводят в воде из расчета 20 мл удобрения на 1 л жидкости.

Читайте также: