Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Плохая Украина и подвиги дедов": Россия усиливает пропаганду на оккупированной Херсонщине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Плохая Украина и подвиги дедов": Россия усиливает пропаганду на оккупированной Херсонщине

Россия усилила пропаганду на оккупированной Херсонщине / Фото: Associated Press

Оккупанты продвигают нарративы своей пропаганды печатные издания и мессенджеры.

Российские захватчики усиливают пропаганду на оккупированных территориях Херсонской области, чтобы повысить лояльность гражданских к оккупантам.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Анализ информационного пространства ТОТ Херсонской области указывает на то, что российское военно-политическое увеличивает количество материалов пропагандистского содержания, направленного на местное население, с целью усиления лояльности к оккупационной администрации", — говорится в сообщении.

Захватчики продвигают в изданиях и мессенджерах следующие нарративы:

  • российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона;
  • экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонской области и будет способствовать теснейшей интеграции региона в РФ;
  • российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области;
  • Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

Также в ЦНС сообщили, что в Донецкой области растет недовольство среди людей, которые согласились на выезд в Россию. Люди, которых оккупанты вывезли в РФ, не имеют доступа к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения. Людей принуждают брать российское гражданство, в противном случае они не имеют права пользоваться какими-либо услугами.

Напомним, ранее сообщалось, что в магазинах оккупированной Донбасса начал появляться спрей "против НАТОвских комаров".

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты распространили фото известного украинского телеведущего и служащего в ВСУ журналиста Романа Винтонива под видом "иностранного наемника".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
455
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация