"Плохая Украина и подвиги дедов": Россия усиливает пропаганду на оккупированной Херсонщине

Российские захватчики усиливают пропаганду на оккупированных территориях Херсонской области, чтобы повысить лояльность гражданских к оккупантам.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Анализ информационного пространства ТОТ Херсонской области указывает на то, что российское военно-политическое увеличивает количество материалов пропагандистского содержания, направленного на местное население, с целью усиления лояльности к оккупационной администрации", — говорится в сообщении.

Захватчики продвигают в изданиях и мессенджерах следующие нарративы:

российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона;

экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонской области и будет способствовать теснейшей интеграции региона в РФ;

российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области;

Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

Также в ЦНС сообщили, что в Донецкой области растет недовольство среди людей, которые согласились на выезд в Россию. Люди, которых оккупанты вывезли в РФ, не имеют доступа к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения. Людей принуждают брать российское гражданство, в противном случае они не имеют права пользоваться какими-либо услугами.

Напомним, ранее сообщалось, что в магазинах оккупированной Донбасса начал появляться спрей "против НАТОвских комаров".

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты распространили фото известного украинского телеведущего и служащего в ВСУ журналиста Романа Винтонива под видом "иностранного наемника".

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