Плохие дороги: в Кабмине сказали, когда ждать ремонтов

Свириденко озвучила план масштабного ремонта дорог / © УНИАН

В Украине продолжаются ремонты на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко на совещании с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и народным депутатом Андреем Мотовиловцем.

Она заверила, что все основные работы должны быть выполнены как можно быстрее в две волны — до июня и октября. На эти работы было выделено 12,6 млрд грн.

Также выделяем дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета. Работаем с Минобороны по обеспечению ремонтов на прифронтовых территориях. Проезд дорог — это вопрос логистики для Сил обороны, эвакуации раненых», — сказала Свириденко.

Асфальт сошел вместе со снегом: где самые плохие дороги

Напомним, в Сети ходят видео ужасных выбоин на трассе Киев — Чоп, как возникли после сложной зимы.

Ранее корреспонденты ТСН Дмитрий Фурдак, Алла Махно и Анастасия Неверная проинспектировали дороги в Киеве, Ровенщине и Днепропетровщине и рассказали, где самые плохие дороги Украины.

Ранее сообщалось, что на Сумщине будут судить чиновников облавтодора, чье бездействие унесло жизни двух молодых военных.

