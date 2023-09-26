"Плохие советы" Зеленскому: в ОПУ отреагировали на заявление польских властей

В инфопространстве активно обсуждается заявление польских властей о "плохих советах" украинскому лидеру. Всегда есть люди, которые могут плохо подсказывать. Но здесь следует правильно расставить акценты.

Об этом в эфире телемарафона сказал Михаил Подоляк.

Россия хочет рассорить нас с союзниками

Как отмечает советник, об отношениях между Украиной и Польшей мы уже не раз говорили. По его мнению, это вопрос диалога.

"Безусловно, одно дело – это приоритет войны, и здесь мы вместе с Польшей являемся союзниками, которые будут в этой войне до конца, потому что это гораздо больший риск, который генерирует Российская Федерация, и для нас, и для Польши", – подчеркнул Подоляк.

Что касается защиты национальных экономических интересов, то весь Европейский Союз – это огромный ряд различных торговых таких маленьких войн. "Я здесь не вижу ничего, что было бы таким роковым", – утверждает Подоляк.

Безусловно, не последнюю роль играет политическая кампания, которая сегодня есть в Польше. Там должны вести свою кампанию так, как считают необходимым.

"Президент говорит о том, что любые внутренние конфликты как раз и не нужно масштабировать, я имею в виду среди наших союзников, среди проукраинской коалиции. Потому что это играет исключительно в пользу Российской Федерации, которая и хочет вкладываться деньгами в то, чтобы нас рассорить", – подытожил Подоляк.

Напомним, руководитель Офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что выступление президента Владимира Зеленского в ООН вызвало критическую реакцию не только Польши, но и других государств. По его мнению, в окружении украинского лидера есть люди, которые дают плохие советы.

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