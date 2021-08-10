Плохо отремонтировал трактор: в Винницкой области фермер запихнул рабочего в сушилку для фруктов

Мужчина сутки просидел без воды и пищи.
В Винницкой области местный фермер лишил свободы своего рабочего, который ненадлежащее, по его мнению, отремонтировал трактор.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Почти сутки заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, извне засыпана зерном.
Просьбы мужчины о помощи услышала местная жительница и сообщила в полицию.
Полицейские освободили заложника. За совершение преступления фермеру грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.