Плохо почищенные зубы и заболевания полости рта повышают риск осложнений COVID-19 — ученые

Агрессивные бактерии из полости рта могут попасть в кровоток, поселяться в различных органах и повышать уровень воспаления.

Плохая гигиена и заболевания полости рта могут привести к осложнениям COVID-19 в случае заражения коронавирусом.

Ученые провели исследование, показавшее, что пациенты с коронавирусной болезнью и с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в реанимацию, чем те, у кого они здоровы, пишет The Conversation.

Также люди с парадонтитом в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких и в 9 раз чаще умирают от COVID-19.

Такую связь с плохим состоянием полости рта и сложным течением COVID-19 объясняют тем, что когда человек долго не ухаживает за здоровьем десен и зубов, то это приводит к дисбактериозу. В таком случае бактерии в полости рта переходят из спокойного состояния в агрессивное. Они приводят к заболеванию десен и могут попадать в кровоток и циркулировать по телу и поселяться в различных органах, повышая уровень воспаления и со временем способствовать разнообразным специфическим и хроническим состояниям.

Кроме того, пациенты с тяжелой формой COVID-19 имеют повышенный уровень специфического маркера воспаления (так называемого CRP). У некоторых больных развивается "цитокиновый шторм" – бурная реакция иммунитета на вирус, во время которой организм начинает уничтожать себя сам.

Исследования свидетельствуют, что люди с плохим состоянием полости рта также иногда имеют повышенный уровень CRP и цитокинов – это свидетельствует о том, что заболевание десен может спровоцировать тот же иммунный ответ, что и COVID-19, хотя и в меньшей степени.

Итак, если оба заболевания встречаются одновременно, когда в крови циркулируют и COVID-19, и агрессивные бактерии полости рта, вместе они могут склонить иммунный ответ к вреду собственным тканям организма, что приведет к худшим последствиям.

Еще одним риском являются бактериальные инфекции. Они часто встречаются у людей с COVID-19 и другими тяжелыми заболеваниями.

Если гигиена полости рта плохая, это может повысить риск инфекции более агрессивными бактериями в полости рта, которые затем могут попасть в дыхательные пути и легкие. Именно поэтому очень важно заботиться о состоянии своих десен и зубов.

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