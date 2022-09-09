"Плохо умирать летом, щас бы на море": украинские бойцы нашли предсмертную записку оккупанта

Разведка батальона спецназначения "Дике поле" Бригады Богуна нашла предсмертную записку одного из бойцов так называемой "ЛНР" из пгт Калинино Луганской области.

В ней оккупант обратился к своей жене и маленькому ребенку и признал, что стал "пушечным мясом" для российского командования.

Полный текс записки военные обнародовали в Фейсбуке.

В письме, адресованном его жене, оккупант Тарасенко В.В. печалится, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта.

"Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море:)) (орфография сохранена — ред.)", — написал оккупант.

Отметим, российские оккупанты на Харьковском направлении деморализованы. Поэтому они бросают свою военную технику и пытаются бежать, чтобы спасти жизнь.

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