Плот запутался в растительности: в Кировоградской области чрезвычайники спасли на воде 11-летнего мальчика (фото)

Чрезвычайники добрались до ребенка и спасли его.

В Кировоградской области чрезвычайники спасли на воде 11-летнего ребенка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Событие произошло в субботу, 18 ноября, на реке Малая Высь в городе Малая Виска Кировоградской области.

Мальчик находился на плоту, который запутался в растительности. Спасатели добрались до ребенка и спасли его. С мальчиком все хорошо.

Спасенный 11-летний мальчик

"Но не все случаи заканчиваются счастливо. Не позволяйте детям самостоятельно находиться у водоемов! А также учите их правилам безопасности", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Тернополе маленькая девочка, которая игравла в бассейне, захлебнулась водой и чуть не умерла. Ее спас анестезиолог, который случайно проходил мимо.

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